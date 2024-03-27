Замначальника СКЖД Константина Крята арестовали в Ростове

Фото: РЖД.

В Ростове арестовали замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Об этом 27 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Пролетарский районный суд избрал меру пресечения Константину Кряту в виде заключения под стражу на два месяца. Там он пробудет до 18 мая включительно. Сотрудника РЖД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.Константин Крят трудится в структуре СКЖД второе десятилетие. За годы карьеры добился звания лучшего работника транспорта Дона — за значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного комплекса в регионе. Последние несколько лет занимает должность заместителя начальника СКЖД и курирует вопросы строительства.