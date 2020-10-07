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Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги

Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги
Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги. Им стал бывший начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Сергей Задорин посвятил работе в сфере железнодорожного транспорта 34 года своей жизни. Он прошел все ступени карьерного роста: начинал помощником машиниста тепловоза, затем стал замначальника железной дороги по пассажирским перевозкам, после – главным инженером магистрали. В течение двух последних лет он был начальником Юго-Восточной железной дороги.

Предыдущий начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов пошел на повышение. Его назначили на должность гендиректора дочернего общества ОАО «РЖД».

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