Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги. Им стал бывший начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.Сергей Задорин посвятил работе в сфере железнодорожного транспорта 34 года своей жизни. Он прошел все ступени карьерного роста: начинал помощником машиниста тепловоза, затем стал замначальника железной дороги по пассажирским перевозкам, после – главным инженером магистрали. В течение двух последних лет он был начальником Юго-Восточной железной дороги.Предыдущий начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов пошел на повышение. Его назначили на должность гендиректора дочернего общества ОАО «РЖД».