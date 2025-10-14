В Ростовской области за сутки потушили 11 техногенных пожаров и один природный
В Ростовской области за последние сутки было ликвидировано 11 техногенных пожаров и один природный. Об этом информирует региональное управление МЧС.
Всего на место происшествий выезжали 148 спасателей на 37 единицах техники. Спасатели также устранили последствия одного дорожно-транспортного происшествия и спасли одного человека.
В центральных районах донского региона произошло похолодание, но пожароопасность остаётся высокой.