Общие доходы ФК «Ростов» составили более 3 миллиардов рублей

Общие доходы ФК «Ростов» составили более 3 миллиардов рублей. Согласно опубликованным Российским футбольным союзом (РФС) финансовым отчетам клубов, выступающих в чемпионате России, команда из Ростова-на-Дону смогла заработать 3,693 миллиарда рублей.

Это позволило ей занять 8-е место из 16 в рейтинге клубов РПЛ.

В дни проведения матчей (матчдей) футбольный клуб «Ростов» заработал 186,4 миллиона рублей. В 2024 году команда провела 21 игру на своем стадионе.Если посчитать «средний чек» одного зрителя, поделив матчдей-доход на суммарное количество зрителей у «Ростова» эта сумма составила 606 рублей.

«Спартак» из Москвы лидирует по доходам — 10,659 миллиардов рублей, из которых 1,889 миллиарда приходится на дни матчей. Это составляет 17,7% от всех доходов клубов.

В аутсайдерах по доходам остались «Химки», «Динамо» и «Ахмат».
Фото: ФК Ростов
