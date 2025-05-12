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В Ростовской области сотрудника СКЖД подозревают в хищении бюджетных денег

В Ростовской области сотрудника СКЖД подозревают в хищении бюджетных денег
В Ростовской области сотрудника СКЖД подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом информирует УФСБ России по региону.

Оперативниками установлено, что руководитель в составе организованной группы причастен к превышению должностных полномочий и хищению бюджетных денежных средств. Их выделяли для строительно-монтажных работ и поставки оборудования на объект «Автоматическая блокировка на участке Морозовская - Цимлянская».

Известно, что руководитель подписывал фиктивные акты стоимости выполнения работ и производных затрат. Это привело к ущербу в крупном размере.

В отношении руководящего сотрудника дирекции капитального строительства СКЖД и других лиц возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Фото: Rostov.ru
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