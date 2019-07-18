Мать бросила 7-летнюю дочь на парковке супермаркета в Ростове в воспитательных целях



Фото: http://shitki.ru

В Ростове несколько человек стали свидетелями вопиющей ситуации. Многодетная мать бросила свою 7-летнюю дочь ночью на парковке супермаркета. Как позже выяснилось, таким образом женщина хотела проучить непослушного ребёнка.



Случай произошёл вечером 19 июля в микрорайоне Левенцовском. Ростовчане, вышедшие из магазина с покупками, увидели, как с парковки отъезжает иномарка, а за ней бежит и кричит маленькая девочка. Сначала очевидцы подумали, что произошло чудовищное недоразумение: мама не заметила, что ребёнка нет в машине, и уехала. Взрослые подошли к малышке и стали ждать, когда её мама вернётся за ней. Но время шло, а машина так и не приехала обратно.

- По номеру телефона, который назвала девочка, никто не ответил. Ребёнок сказал, что живёт на Еременко, сообщил имя мамы, что у неё четверо детей, - рассказали свидетели инцидента в группе «Это Ростов-на-Дону! — Новости». - Девочка назвала марку и цвет машины. Очевидцы произошедшего пошли искать автомобиль на парковке, но не нашли его, поэтому продолжили следить за въездами. Ребёнок всё время порывался отправиться домой самостоятельно: девочка не раз с папой ходила пешком в этот магазин и знает дорогу домой.



Пока ждали возвращения женщины, малышка рассказала прохожим, что мама уже не первый раз бросает её, чтобы проучить. Тем временем прошло уже около получаса, когда автомобиль наконец-то появился на парковке. Горе-мать рассказала, что отъехала в другой магазин, а когда вернулась за ребенком к супермаркету, его уже нигде не было. При этом лицо женщины не выражало никакого беспокойства.



Но свидетели этой ситуации словам ростовчанки не поверили. Молодые люди, которые всё это время находились рядом с девочкой, отчитали женщину, после чего вместе с дочкой она отправилась домой.



Остаётся надеяться, что общественное осуждение заставит женщину задуматься над методами воспитания своих детей.