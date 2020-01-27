В Ростове на парковке перед торговым центром загорелась машина: видео



На Западном в Ростове на парковке супермаркета загорелся автомобиль. ЧП произошло около полудня 29 января.



Возгорание произошло в «ВАЗ-2141». Легковушка стояла на парковке магазина «Окей» на улице Малиновского. За считанные минуты пламя охватило машину по всему периметру. Свидетели происшествия вызвали спасателей. На место прибыл один пожарный расчёт.



Сотрудникам МЧС понадобилось несколько минут, чтобы потушить «Москвич». В результате происшествия никто не пострадал.



Вероятнее всего, причиной пожара стали технические неполадки автомобиля.

