Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на парковке перед торговым центром загорелась машина: видео

В Ростове на парковке перед торговым центром загорелась машина: видео
На Западном в Ростове на парковке супермаркета загорелся автомобиль. ЧП произошло около полудня 29 января.

Возгорание произошло в «ВАЗ-2141». Легковушка стояла на парковке магазина «Окей» на улице Малиновского. За считанные минуты пламя охватило машину по всему периметру. Свидетели происшествия вызвали спасателей. На место прибыл один пожарный расчёт.

Сотрудникам МЧС понадобилось несколько минут, чтобы потушить «Москвич». В результате происшествия никто не пострадал.

Вероятнее всего, причиной пожара стали технические неполадки автомобиля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.