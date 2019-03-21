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В Ростове нашли пропавшую 9-летнюю девочку

В Ростове нашли пропавшую 9-летнюю девочку
Пропавшую в Ростове 9-летнюю Елизавету К. нашли. Девочка пропала накануне в микрорайоне Левенцовском. Она приехала на Западный в гости вместе с мамой вечером 22 марта.

Мама, обнаружив, что ребёнок пропал, сразу забила тревогу. Ростовчанка обратилась в полицию. На поиски девочки с особенностями развития бросились правоохранители, родители и неравнодушные жители Левенцовки.

Найти ребёнка удалось в тот же вечер в одном из дворов микрорайона. К счастью, ничего плохого с девочкой не случилось. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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