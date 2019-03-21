В Ростове нашли пропавшую 9-летнюю девочку



Пропавшую в Ростове 9-летнюю Елизавету К. нашли. Девочка пропала накануне в микрорайоне Левенцовском. Она приехала на Западный в гости вместе с мамой вечером 22 марта.



Мама, обнаружив, что ребёнок пропал, сразу забила тревогу. Ростовчанка обратилась в полицию. На поиски девочки с особенностями развития бросились правоохранители, родители и неравнодушные жители Левенцовки.



Найти ребёнка удалось в тот же вечер в одном из дворов микрорайона. К счастью, ничего плохого с девочкой не случилось. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.