Донские археологи рассказали о редкой находке - керамическом яйце с поливой

Фото: отдел археологии Азовского музея-заповедника

Археологи из Ростовской области сообщили об обнаружении уникального керамического яйца, покрытого глазурью. Подробностями находки поделился Андрей Масловский, сотрудник археологического отдела Азовского музея-заповедника, в интервью порталу DonDay.По словам эксперта, необычайный артефакт был найден ещё в 2020 году в городе Азове, на улице Гоголя. В XVIII столетии этот район входил в состав Солдатского форштадта Азовской крепости. В ходе раскопок ученые обнаружили керамическое яйцо с поливой.- Мне лично неизвестно, для чего оно использовалось, – признался Масловский. - Это часть народной культуры, не связанной с церковью. Вероятно, оно имеет отношение к Пасхе или другим календарным праздникам.Следует отметить, что подобные яйца являются редкостью не только для этого региона, но и для Центральной России. Эксперт подчеркнул, что найденный экземпляр довольно точно повторяет глазурованные керамические яйца времён Киевской Руси.Расписные яйца глубоко укоренены в мифологии. В древности считалось, что мир произошел из яйца. Мифы различных народов рассказывают о мировом яйце, снесенном курицей, уткой или змеей – разными воплощениями изначального божества. Затем это яйцо раскололось надвое. Из верхней части возникло Небо и небесные тела, а из нижней – Земля.Как отметил сотрудник музея, изготовление керамических яиц прекратилось ещё до монгольского нашествия. Однако традиция росписи яиц сохранилась до наших дней.