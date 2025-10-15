Фото: соцсети

В Ростове на улице Текучева обнаружили тело женщины. Рано утром 15 октября горожане заметили бездыханное тело.Люди шли на работу по улице Текучева и увидели женщину без признаков жизни между Театральным проспектом и 1-й Конной Армии. Один из прохожих сразу же вызвал скорую помощь и полицию.Погибшей оказалась 53-летняя женщина. Эксперты установили, что смерть не связана с криминалом. Вероятно, женщине стало плохо прямо на улице.Следователи СУ СК по Ростовской области уже работают на месте происшествия.