В Азове при раскопках археологи нашли уникальную чашу с росписью ангобом

Азовские археологи во время раскопок нашли поливную чашу 15-го века. Специалисты Азовского археологического музея-заповедника обнаружили ее в раскопе на спуске Александра Невского, 16.За последние 20 лет вещи древнего Азака времен 15-го века археологам удалось найти только в этом раскопе. Одной из уникальных находок стала поливная чаша, под бирюзовой глазурью которой - роспись ангобом. Сосуд состоит из двух видов глины.- В центре дна состав глины отличается от остальных частей сосуда. Снаружи она однородная, а внутри - с песком. Подобная керамика характерна для стиля милет, - поделился заведующий отделом археологии музея-заповедника Андрей Масловский. - Это проявляется в своеобразной орнаментации: мастер покрывал сосуд белым ангобом, расписывал его и после этого покрывал глазурью. Однако в найденной чаше совершенно иные керамика и техника росписи.Археологи не могут сказать наверняка, был ли это пробный вариант мастера, или она просто не привлекла внимание специалистов.