В Ростовской области грибники нашли огромную вешенку

В Ростовской области грибники нашли огромную вешенку. Об этом Donday рассказала Тамара, которая обнаружила гриб.

Вешенку гигантского размера Тамара нашла в станице Нижнекундрюченской. Но женщина встретила её не в лесу Усть-Донецкого района. Тамара любит собирать грибы, но эту вешенку она увидела у местных торговцев.

Гриб был настолько большим, что Тамара не смогла пройти мимо и сфотографировалась с ним. Вешенка была размером с человеческое тело. По словам девушки, она весила около пяти килограммов. При этом купить её можно было всего за 500 рублей.

Такие грибы обычно забирают в качестве трофея, так как они не всегда отличаются ярким вкусом и ароматом.
Фото: Дондей
