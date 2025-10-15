Фото: Дондей

В Ростовской области грибники нашли огромную вешенку. Об этом Donday рассказала Тамара, которая обнаружила гриб.Вешенку гигантского размера Тамара нашла в станице Нижнекундрюченской. Но женщина встретила её не в лесу Усть-Донецкого района. Тамара любит собирать грибы, но эту вешенку она увидела у местных торговцев.Гриб был настолько большим, что Тамара не смогла пройти мимо и сфотографировалась с ним. Вешенка была размером с человеческое тело. По словам девушки, она весила около пяти килограммов. При этом купить её можно было всего за 500 рублей.Такие грибы обычно забирают в качестве трофея, так как они не всегда отличаются ярким вкусом и ароматом.