Суд удовлетворил иск ГП об изъятии имущества у экс-судьи Виктора Момотова

Фото: объединенная пресс-служба столичных судов

В Останкинском районном суде Москвы принято решение о конфискации имущества, принадлежащего экс-судье Виктору Момотову и его бизнес-партнерам, на общую сумму 9 миллиардов рублей. Как заявили в пресс-службе московских судов, 14 октября был удовлетворен в полном объеме иск антикоррупционной направленности, инициированный Генеральной прокуратурой Российской Федерации против Момотова и Марченко.В пользу государства будет обращено порядка ста объектов недвижимости, чья совокупная стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, Момотов долгое время фактически являлся владельцем крупной сети гостиниц, расположенной в Ростовской области, оформляя данные активы на доверенных лиц.Прокуратура добивается изъятия земельных наделов и зданий коммерческого назначения, находящихся в различных регионах страны, включая Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Калининградскую области, а также Краснодарский край.В ходе судебного процесса представители надзорного ведомства утверждали, что Момотов не только осуществлял управление бизнесом, но и оказывал содействие в предоставлении незаконных услуг, а также оказывал влияние на ход судебных разбирательств в интересах своих партнеров. Дополнительно был установлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей.