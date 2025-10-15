Июль стал самым выгодным месяцем для отдыха ростовчан в 2026 году

Фото: Соцсети

Жителям Ростовской области назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Александра Южалина.Лучшим временем для отдыха признан июль. Чуть менее предпочтительными, по мнению эксперта, являются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Меньше всего для отпуска традиционно подходит январь, а май и февраль - немного лучше.Профессионал обращает внимание, что оформление отпуска в упомянутые месяцы может обернуться упущенной выгодой из-за разницы между отпускными начислениями и зарплатой. В эти периоды рациональнее оставаться на работе и получать заработную плату.Остальные месяцы будущего года характеризуются нейтральным уровнем «выгоды» и не приведут к финансовым потерям для работников. Это объясняется числом рабочих дней: чем их меньше, тем менее выгодно уходить в отпуск, поскольку отпускные выплаты рассчитываются исходя из среднего заработка.Чтобы определить, насколько выгоден отпуск в том или ином месяце, необходимо сопоставить свой ежедневный доход в этом месяце со своей средней дневной заработной платой. Выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше.