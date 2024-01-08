Азовские археологи нашли серебряные монеты времен Петра I

Фото: соцсети археологического отдела Азовского музея-заповедника.

В Азове археологи обнаружили серебряные монеты времен Петра I. Клад нашли во время раскопок в переулке Достоевского, 14.«Чешуйки» (так называют специалисты монеты) были в одной из землянок. Такие монеты чеканили в период 1682–1725 годов. Однако использовали их и позже. Серебряные копейки ценились в народе и оставались в обиходе несколько десятилетий, несмотря на попытки правительства их изъять.— Учитывая находки из керамики и другие из этой землянки, можно с уверенностью в 99% говорить, что клад относился к 1738 году (период правления Анны Иоанновны), — говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.Ранее специалисты находили подобные клады в братских захоронениях.