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Азовские археологи нашли серебряные монеты времен Петра I

Азовские археологи нашли серебряные монеты времен Петра I
В Азове археологи обнаружили серебряные монеты времен Петра I. Клад нашли во время раскопок в переулке Достоевского, 14.

«Чешуйки» (так называют специалисты монеты) были в одной из землянок. Такие монеты чеканили в период 1682–1725 годов. Однако использовали их и позже. Серебряные копейки ценились в народе и оставались в обиходе несколько десятилетий, несмотря на попытки правительства их изъять.

— Учитывая находки из керамики и другие из этой землянки, можно с уверенностью в 99% говорить, что клад относился к 1738 году (период правления Анны Иоанновны), — говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Ранее специалисты находили подобные клады в братских захоронениях.
Фото: соцсети археологического отдела Азовского музея-заповедника.
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