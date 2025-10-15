Ростовчанам дали советы, как провести день Киприяна и Иустины

Фото: Соцсети

15 октября православные христиане вспоминают святых мучеников Киприана, Иустину и Феоктиста. Эти святые погибли за веру во время гонения. Праздник известен как «Куприян и Иустинья».Все трое жили в третьем веке во времена гонений на христиан. Киприан занимался темной магией. Он помогал людям решать их проблемы с помощью бесов. Как-то раз к нему обратился юноша Аглаида. Сын богатых родителей влюбился в девушку Иустину, которая исповедовала христианство и дала обет целомудрия.Киприян пытался взаимодействовать на нее магическим образом. Но все его попытки разбились о ее веру.Мужчина отрекся от магии, исповедал свои грехи епископу Анфиму и уничтожил все свои колдовские книги. Вскоре он занял кафедру епископа и обрел репутацию человека исключительной святости. Иустина же ушла в монастырь, где приняла постриг и стала игуменией.Во время жестоких репрессий оба были схвачены по доносу. Их приговорили к казни.Свидетелем жестокой расправы Киприана и Иустины стал римский воин Феоктист. Его потрясло мужеством осужденных и он решил открыто заявить о своей вере. Его казнили вместе с ним.На Руси этот день считался временем особой защиты дома и семьи. Люди очищали жилье и хозяйство от всего дурного. Так, они окуривали помещения ароматными травами, окропляли святой водой, а также читали молитвы. Полагалось, что это поможет отогнать злые силы и принесет в дом благополучие.Мужчины в этот день обращались с молитвами к святому Куприяну, а женщины — к Устинье. Вечерами девушки собирались на посиделки, занимались рукоделием. Вместе с этим пели народные песни. Молодежь старалась вести себя спокойно, избегая шумных забав и громких разговоров.Вдобавок к этому существовал обычай собирать поздние грибы. К примеру, опята и рыжики символизировали достаток и плодородие.По народным приметам, в день Куприяна и Устиньи не следует проводить сделки и заключать крупные договоры — есть риск обмана. Также не рекомендуется впускать в дом незнакомцев и чужих животных — с ними может проникнуть нечистая сила. Лучше избегают яркой, блестящей одежды — чтобы не навлечь дурной глаз. Не стоит принимать поспешных решений - они могут оказаться ошибочными. Не стоит брать с собой крупные суммы денег, потому что возможны потери. Рекомендуют не совершать дальних поездок и переездов. Это грозит к трудной дороге.В этот день у крестьян принято наблюдать за погодой. Считается, что по ней можно понять, какой будет предстоящая зима. Так, если день выдался холодным, то и зима будет ранней и суровой. В случае, если погода будет теплой — предстоит затяжная осень.