Грубо снятый с должности уроженцем Волгодонска самарский чиновник попал в больницу

Бывший руководитель Кинельского района Юрий Жидков после отставки оказался в кардиологическом отделении больницы из-за гипертонического криза.

Глава Кинельского района Юрий Жидков был отправлен в отставку решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. После этого инцидента экс-чиновник был госпитализирован.

По информации местных СМИ, у Юрия Жидкова было зафиксировано давление 160/110, которое медики смогли стабилизировать до уровня 140/90. В настоящее время бывший глава района находится в больнице, его состояние улучшается, и он может передвигаться самостоятельно.

Юрий Жидков подтвердил факт своей отставки. Он выразил разочарование и обиду из-за того, что после многих лет работы ушёл с поста при таких обстоятельствах. Чиновник назвал произошедшее недоразумением.

Добавим, что  Вячеслав Федорищев является уроженцем города Волгодонска Ростовской области. Он родился в семье предпринимателя Андрея Федорищева, который, по данным СМИ, владел крупнейшим книжным магазином города. Чиновник не работал на территории донского региона. После получения образования он занимал различные должности в Минэкономразвития России, а затем перешел на госслужбу.
Фото: Donday
