В Таганроге предприниматель на год продлил срок годности рыбы

В Ростовской области предотвратили продажу рыбной продукции, представляющей опасность для здоровья. Об этом сообщило региональное отделение Россельхознадзора.В Таганроге в результате проверки выяснилось, что один из местных бизнесменов занимался фальсификацией сроков годности товара, увеличив их с 30 марта 2026 года до 27 апреля 2027 года. Подобные действия недопустимы, так как потребители не могут определить реальную свежесть продукта, что создает риск для их здоровья.Предпринимателю вынесли предостережение с требованием немедленно устранить обнаруженные несоответствия. Опасная партия рыбы была изъята из продажи.