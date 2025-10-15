Фото: Дондей

В Ростовской области разыскивают водителя авто, сбившего 9-летнего пешехода. ДТП случилось на проспекте Ленина в Аксае 14 октября.По имеющейся информации, около обеда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома № 30 «А». В этот момент с перекрестной улицы Садовой выехал автомобиль. Водитель наехал на ребенка. Почему-то неизвестный решил не останавливаться и уехал с места аварии.В Госавтоинспекции по Ростовской области уточнили, что ребенка доставили в медучреждение.Как сообщили очевидцы, автомобиль был серого цвета, за его рулем находилась девушка. К сожалению, этой информации для поиска виновника ДТП недостаточно. Ведомство просит оказать содействие в его розыске.Свидетели и очевидцы случившегося могут связаться с УГИБДД по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 8 (86350) 7-10-20.