Азовские археологи рассказали о редкой находке периода золотоордынского Азака

Азовские археологи рассказали о фрагменте бронзовой булавки, найденной при раскопках золотоордынского Азака. Обнаружили часть булавки в 2000 году недалеко от улицы Толстого, которая в 14-м веке являлась центральной.На фрагменте булавки сохранилось навершие в виде сидящей на граненной бусине хищной птицы. Как сообщили в отделе археологии Азовского музея-заповедника, фрагмент украшения дошел до наших дней чудом.- Строители срезали грунт и засыпали щебень. Затем мы щебень сняли и нашли под ним эту булавку. Я не могу точно сказать, использовалась ли эта булавка для причесок или одежды. Однако сохранилась она достаточно хорошо по меркам Азака, - поделился заведующий отделом археологии Андрей Масловский.Уникальность находки заключается именно в ее навершии. Мастер проделал сложную работу, чтобы детализировать птицу. Число деталей минимально, но образ получился очень выразительным.