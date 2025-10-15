С донского управления водоснабжения взыскали свыше 35 млн по долгу к Росприроднадзору

Фото: Donday

Донское управление водоснабжения выплатило около 35 миллионов рублей долга Росприроднадзору. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.Иск о взыскании задолженности был подан в Арбитражный суд Ростовской области. Предметом разбирательства стал долг ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» за 2023 год. Компания не внесла плату за нанесение вреда окружающей среде, которая составила почти 35 миллионов рублей.Поскольку должник не погасил задолженность в добровольном порядке, Росприроднадзор инициировал судебное разбирательство. Арбитражный суд, рассмотрев все обстоятельства, удовлетворил требования надзорного органа. В результате в сентябре 2025 года вся сумма долга была в полном объеме взыскана с организации.