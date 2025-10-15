Более одного миллиарда рублей кредита спишут администрации Ростова-на-Дону
Властям Ростова-на-Дону аннулируют долговые обязательства по бюджетному займу в размере 1,16 миллиарда рублей. Как сообщает портал DonDay, городу спишут кредит, полученный в 2007 году на строительство моста Сиверса.
Идея возведения дублирующей переправы через Дон в центральной части Ростова обсуждалась еще в 1995 году. Тогда же было решено разместить ее в районе железнодорожного вокзала. На тот момент функционировали три моста: Западный, Аксайский и Ворошиловский.
Вероятно, замысел остался бы нереализованным, если бы не чрезвычайное происшествие. В октябре 2007 года, при плановом обследовании Ворошиловского моста, была выявлена критическая трещина в одной из бетонных секций, что привело к его закрытию. Это создало серьезные трудности для жителей Ростова и области. Добраться из центра города на левый берег или обратно стало возможно только по мостам на окраинах, что приводило к многочасовым заторам.
Власти региона запросили в Москве ускорение проекта строительства Темерницкого моста. Федеральный центр выделил кредит в 1,5 миллиарда рублей (более 50 миллионов долларов по тогдашнему курсу). Работы велись круглосуточно, даже в новогоднюю ночь. В 2009 году из бюджета РФ было выделено еще 4,6 миллиарда рублей. Общая стоимость проекта превысила 7 миллиардов рублей.
Переправа была построена с опережением графика. Техническое открытие состоялось 16 декабря 2010 года, а официальное – девять дней спустя. Жители Ростова впервые увидели многоуровневые развязки в центре города.
Стоит отметить, что кредит в 1,5 миллиарда рублей был выделен не только на мост, но и на дороги общего пользования. Срок погашения истек в 2015 году, но Минфин одобрил реструктуризацию, перенеся выплаты на 2025-2034 годы.
Сумма долга достигла 1,74 миллиарда рублей. "Кредитная амнистия" позволит списать большую часть долга, погасив 582 миллиона до конца года. С 2030 по 2034 годы правительство области спишет 1,16 миллиарда рублей. Списание кредита оправданно: мостом пользуются жители всего региона и других областей. "Кредитная амнистия" снизит нагрузку на бюджет города и позволит перенаправить средства на другие нужды.