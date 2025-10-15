Уроженец Волгодонска и ныне губернатор Самарской области матом уволил главу района

Фото: Скрин с видео.

Уроженец Ростовской области и ныне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова из-за пренебрежительного отношения к памяти героев Великой Отечественной войны.Инцидент произошёл во время осмотра школы, где губернатор заметил камень с разбитой табличкой участникам ВОВ. Федорищев был возмущён тем, что камень лежит в траве без должного уважения. Он задал главе района вопрос о причинах такого отношения, но получил неудовлетворительный ответ. Это вызвало бурную реакцию губернатора, который не сдержался и эмоционально заявил об увольнении Жидкова. Видеозапись этого момента быстро распространилась в интернете, вызвав широкий общественный резонанс.Позже губернатор объяснил свой поступок. Он отметил, что муниципальные власти не проявили достаточной инициативы в работе над реконструкцией общественных объектов, что и стало причиной его решения. Вячеслав Федорищев также подчеркнул, что его эмоциональная реакция была вызвана увиденным.Юрий Жидков подтвердил факт своей отставки. Он выразил сожаление о том, что покидает пост после стольких лет работы, и назвал ситуацию недоразумением. Глава района также отметил, что его район продемонстрировал хорошие экономические результаты в 2024 году и ремонт школ и других объектов должен был начаться только в 2027 году.Вячеслав Федорищев родился в Волгодонске Ростовской области в семье предпринимателя Андрея Федорищева. После получения образования он работал в Минэкономразвития России, а затем перешёл на государственную службу. В 2013 году он выпустил мини-альбом «Поджигай, осень» из четырех песен.В настоящее время он является самым молодым главой региона в России.