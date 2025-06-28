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Число районов, на которые влияет почвенная засуха, увеличилось в Ростовской области

Число районов, на которые влияет почвенная засуха, увеличилось в Ростовской области
В Ростовской области стало больше районов, где посевы страдают от почвенной засухи. Об этом сообщило Северо-Кавказское УГМС.

Погодные условия ухудшают состояние посевов озимой пшеницы в Казанской и Боковской станицах, Маргаритово, Чертково и Гиганте, а также в Миллерово, Белой Калитве, Шахтах и Зернограде. Неблагоприятные условия сохраняются в Веселовском, Багаевском, Семикаракорском, Сальском, Целинском, Куйбышевском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Азовском, Аксайском и Неклиновском районах.

Засуха также влияет на посевы ярового ячменя в Зернограде и Цимлянске, гороха в Чертково и льна в Маргаритово. Главная причина проблемы — отсутствие осадков, высокие температуры, усиленное испарение влаги с почвы и сильные ветра.
Фото: Donday.
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