В Ростовской области почвенная засуха сохраняется в восьми районах
В Ростовской области почвенная засуха сохраняется в восьми районах. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.
По данным на 8 июня, засуха уже негативно повлияла на посевы озимой пшеницы в Верхнедонском, Чертковском, Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Сальском и Азовском районах. В Зерноградском районе также наблюдаются проблемы из-за засухи, которая затронула посевы ярового ячменя.
Основной причиной засухи стало недостаточное количество осадков.