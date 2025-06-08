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В Ростовской области почвенная засуха сохраняется в восьми районах

В Ростовской области почвенная засуха сохраняется в восьми районах
В Ростовской области почвенная засуха сохраняется в восьми районах. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

По данным на 8 июня, засуха уже негативно повлияла на посевы озимой пшеницы в Верхнедонском, Чертковском, Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Сальском и Азовском районах. В Зерноградском районе также наблюдаются проблемы из-за засухи, которая затронула посевы ярового ячменя.

Основной причиной засухи стало недостаточное количество осадков.
Фото: Ростов ру
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