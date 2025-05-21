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В Ростовской области продолжается засуха на озимую пшеницу

В Ростовской области продолжается засуха на озимую пшеницу
В Ростовской области зафиксировали почвенную засуху на озимую пшеницу. Об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского УГМС.

В регионе последние дни наблюдаются дожди. Однако в некоторых районах замечена почвенная засуха. Таким образом неблагоприятное явление сохраняется в Белокалитвинском районе. Причиной стало отсутствие осадков.

Ранее синоптики сообщали о засушливом июне. По данным специалистов, на севере ЮФО ожидается меньшее количество осадков, чем годом ранее.

Отметим, почвенная засуха негативно влияет на озимую пшеницу, снижает урожайность и ухудшает состояние растений.
Фото: Rostov.ru
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