В Ростовской области продолжается засуха на озимую пшеницу
В Ростовской области зафиксировали почвенную засуху на озимую пшеницу. Об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского УГМС.
В регионе последние дни наблюдаются дожди. Однако в некоторых районах замечена почвенная засуха. Таким образом неблагоприятное явление сохраняется в Белокалитвинском районе. Причиной стало отсутствие осадков.
Ранее синоптики сообщали о засушливом июне. По данным специалистов, на севере ЮФО ожидается меньшее количество осадков, чем годом ранее.
Отметим, почвенная засуха негативно влияет на озимую пшеницу, снижает урожайность и ухудшает состояние растений.