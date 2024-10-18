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В Ростове на улице Седова потушили пожар в старинном доме

В Ростове на улице Седова потушили пожар в старинном доме
В Ростове на улице Седова, 17 потушили пожар в старинном доме. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пламя вспыхнуло 18 октября около 06:00. На вызов приехали порядка 40 спасателей. К тому моменту огонь охватил около 300 квадратных метров. Для тушения было задействовано 10 единиц спецтехники. Примерно к 09:00 со стихией удалось справиться.

Отметим, что дом № 17 на улице Седова был построен в 1917 году. В 2020 году здание признали аварийным. К счастью, в ЧП никто не пострадал, так как дом расселен.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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