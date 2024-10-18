В Ростове на улице Седова потушили пожар в старинном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове на улице Седова, 17 потушили пожар в старинном доме. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Пламя вспыхнуло 18 октября около 06:00. На вызов приехали порядка 40 спасателей. К тому моменту огонь охватил около 300 квадратных метров. Для тушения было задействовано 10 единиц спецтехники. Примерно к 09:00 со стихией удалось справиться.Отметим, что дом № 17 на улице Седова был построен в 1917 году. В 2020 году здание признали аварийным. К счастью, в ЧП никто не пострадал, так как дом расселен.