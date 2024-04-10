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В Ростове потушили крупный пожар в доходном доме Эрберга. Специалисты ликвидировали пламя в течение двух часов на улице Ульяновской, 25.Огонь вспыхнул на крыше старинного дома 10 апреля около 12:00. Как сообщают жильцы, причиной пожара стал взрыв газа. Увидев столб дыма очевидцы вызвали спасателей.На вызов приехали более 60 человек на 20 единицах спецтехники. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек со второго этажа. Пламя распространялось с бешеной скоростью. Спустя час площадь пожара увеличилась втрое со 100 до 300 квадратных метров. В течение двух часов специалистам удалось потушить огонь.- Ликвидация пожара в 14:06, на площади 350 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.На месте до сих пор работают пожарные, заливают водой сгоревшие конструкции.Доходный дом Эрберга построен в конце 19 века. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Здание получило защитный статус в 2020 году