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В Ростове перекрыто движение на Седова из-за пожара в расселенном доме. Информацию об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.На улице Седова перекрыто движение транспорта в границах проспектов Чехова и Соколова. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда.Двухэтажный дом загорелся 18 октября около 6:00 по адресу: Седова, 17. На месте происшествия работают 37 пожарных и 10 единиц спецтехники. Огонь локализован на площади 300 квадратных метров.По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.