В 10-м туре РПЛ «Ростов» установил рекорд посещаемости на домашнем стадионе

Фото: ФК Ростов

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Ростов» установил рекорд посещаемости на домашнем стадионе. Матч с «Краснодаром», состоявшийся 27 сентября, собрал 26,8 тысяч болельщиков, что составляет 96% от максимальной вместимости стадиона «Ростов Арена».В начале сезона 2025/26 команда из Ростова-на-Дону переживала серию неудачных игр. Постоянные поражения привели к тому, что «Ростов» оказался в зоне вылета, что вызвало недовольство среди болельщиков. Несмотря на это, в предыдущих турах команда демонстрировала достойные результаты, что позволило ей подняться на три позиции и занять 11-е место в турнирной таблице.Однако рекордная посещаемость не помогла «Ростову» одержать победу в матче. Игра завершилась ничьей.