Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» собрал рекордное количество зрителей на стадионе в матче с ЦСКА. На «Ростов-Арену» пришло 16,4 тысячи человек.Вероятно, именно большое количество человек, пришедших поддержать любимую команду, вдохновило «Ростов» показать хорошую игру. В 8-м туре РПЛ команда одержала победу над соперником со счётом 1:0, единственный гол забил Константин Кучаев. Это прервало серию неудач и вселило уверенность в зрителей, которые верят, что ростовчане смогут войти в топ-7 Чемпионата России.Важно отметить, что ранее наблюдалась тенденция к снижению посещаемости матчей. Например, седьмой тур стал самым малопосещаемым: на игре с «Ахматом» присутствовало всего 8 386 человек, хотя стадион вмещает более 40 тысяч зрителей.В прошлом сезоне на стадионе собиралось более 20 тысяч человек. Сейчас сложно предсказать, удастся ли команде вернуть эти показатели в будущем.