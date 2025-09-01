Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» теряет своих болельщиков. Об этом свидетельствует посещаемость домашних матчей.Как правило, болельщики обычно активно поддерживают свои команды на родной арене. Однако выяснилось, что с каждой игрой зрителей становится всё меньше.На «Ростов Арене» прошло три матча. В третьем туре РПЛ «Ростов» встретился с «Крыльями Советов», и на стадион пришли 9 577 человек. В этом матче донской клуб потерпел разгромное поражение со счётом 1:4. В четвёртом туре «Ростов» играл с «Пари НН», и на этот матч пришли 8 820 зрителей. Тогда же ростовчане одержали первую и пока единственную победу со счётом 1:0.Седьмой тур оказался самым малопосещаемым. На матче с «Ахматом» присутствовали всего 8 386 зрителей, хотя стадион вмещает более 40 тысяч человек.Причины пока остаются неясными. Стоит отметить, что зрители уже неоднократно выражали недовольство, когда донская команда проигрывала сопернику. Возможно, неудовлетворительные результаты игр ростовчан вызывают огорчение у болельщиков, и они не желают тратить деньги на билеты.ФК "Ростов" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.