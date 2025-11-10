Трое футболистов ФК «Ростов» вызваны в национальные команды на матчи в ноябре

Фото: ФК Ростов

Трое футболистов ФК «Ростов» будут представлять свои национальные команды в матчах в середине ноября, сообщает пресс-служба клуба.Рустам Ятимов будет выступать за сборную Таджикистана. 18 ноября таджикская команда сразится с Восточным Тимором в рамках квалификационного этапа Кубка Азии. Сборная Ирана, за которую играет Мохаммад Мохеби, 13 ноября запланировала товарищеский матч с Кабо-Верде.Нигерийская сборная сыграет два товарищеских матча. 14 ноября состоится встреча с командой Буркина-Фасо, а 18 ноября — с Гвинеей. В состав сборной войдет Умар Сако.Напоминаем, что Виктор Мелехин и Илья Вахания попали в итоговый список игроков сборной России на предстоящие игры.