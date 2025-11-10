Почти за 7 млн рублей в Ростовской области выставили дамбы рыбохозяйственных прудов

Фото: Кадастровая карта России онлайн

В Ростовской области объявлены торги на право владения дамбами рыбоводческих прудов, общая стоимость которых оценивается почти в семь миллионов рублей. Соответствующее объявление о предстоящем аукционе было опубликовано на веб-ресурсе "Торги России".Предметом торгов являются 11 гидротехнических объектов мелиорации, расположенных на территории Цимлянского района. Эти дамбы общей протяженностью 4,9 километра находятся на прудах, предназначенных для разведения рыбы.Подача заявок на участие в аукционе будет осуществляться с 17 ноября по 19 декабря. Имя победителя станет известно через шесть дней после завершения периода приема заявок. Стартовая цена лота составляет 6,7 миллиона рублей.На аукцион выставлено имущество сельскохозяйственной фирмы из Волгодонска. ООО ПСФ «Сатурн», основанное в декабре 1998 года, занималось не только возведением жилой и коммерческой недвижимости, но и переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов. В мае 2025 года компания была признана несостоятельной.