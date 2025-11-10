Новости
В Ростове-на-Дону в бывшем зоомагазине обнаружено новое мозаичное панно

В Ростове-на-Дону в бывшем зоомагазине обнаружено новое мозаичное панно. Эту информацию сообщил экскурсовод Игорь Нарижный.

Мозаика была найдена в здании по адресу: Университетский переулок, 53, где ранее располагался зоомагазин. На панно изображен подводный мир с различными видами рыб, водорослями и другими элементами.

Игорь отметил, что владелец здания согласился сфотографировать мозаику, но в последний момент отменил встречу, сославшись на отъезд. При этом он заверил, что ремонтные работы проводиться не будут. Однако позже в магазине были замечены рабочие.

Как выяснилось, мозаика осталась нетронутой. Как сообщает портал DonDay, ссылаясь на нынешнего арендатора Наталью, мозаику не будут сбивать, а наоборот, отреставрируют.

Наталья уточнила, что показывать мозаику будут только после завершения реставрации, которая может занять несколько месяцев. Кроме того, часть мозаики скрыта за потолком, что также затрудняет доступ к ней.
Фото: соцсети
