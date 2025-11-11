Новости
Дмитрий Диброва сняли на видео с расстегнутой ширинкой

Дмитрий Дибров оказался в центре очередного скандала. Пресса сняла на видео его вечером 10 ноября. Известный телеведущий был с молодой девушкой и расстегнутой ширинкой.

На видеозаписи был запечатлен выглядывающий из брюк интимный орган. Знаменитый ведущий принял сумку от своей спутницы и двинулся к ночному клубу.

Предположительно, в автомобиле Дибров обсуждал со своей компаньонкой не только вопросы искусства и музыки.

Стоит напомнить, что громкий разрыв между Полиной и Дмитрием Дибровыми произошел в октябре текущего года. Развод инициировала жена, признавшаяся мужу в чувствах к другому человеку. В их браке родились трое детей. Дибров решил отпустить жену, сохранив хорошие отношения, и даже выразил надежду на её возвращение.
Фото: Соцсети
