Садоводам из Ростовской области напомнили, что нельзя строить на дачах

Фото: соцсети

Жителям Ростовской области рассказали, какие постройки недопустимы на садовых участках. Издание *DonDay* собрало основные нормы, касающиеся использования земли.Во-первых, на дачах запрещено строить дома выше трёх этажей. Администрация СНТ может расценить такую постройку как капитальный жилой дом, а для него требуется изменить статус участка и оформить разрешение на строительство.Кроме того, владельцам садовых участков нельзя обустраивать на своей территории коммерческие объекты — склады, автосервисы, магазины, производство или хранение химических веществ. Земля, предназначенная для личного пользования, не должна приносить прибыль.Существуют и санитарные ограничения: туалет должен находиться не ближе 12 метров от колодца или другого источника воды, а баня и хозяйственные постройки — минимум в трёх метрах от соседнего участка.Тем, кто хочет отгородиться от внешнего мира, тоже стоит быть осторожнее. Глухой забор выше 1,5 метра со стороны соседа ставить нельзя — допускаются только решётчатые конструкции.