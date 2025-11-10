Новости
Жители в трех городах Ростовской области сообщают о звуках взрыва

Жители в трех городах Ростовской области сообщают о звуках взрыва. Громкие хлопки прозвучали в Азове, Батайске и Ростове 10 ноября около 22:30.

Ранее была объявлена опасность атаки БПЛА по всему донскому региону. Официальных комментариев не поступало.
Фото: DonDay
