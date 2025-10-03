Фото: ФК Ростов

Трое футболистов «Ростова» вызваны на матчи за сборную России. Виктор Мелехин, Илья Вахания и Константин Кучаев присоединятся к национальной команде на октябрьском сборе. Об этом сообщила сборная России.Ранее стало известно, что эти три игрока донской команды попали в предварительный список. Теперь опубликован окончательный состав на сборы, в который вошли футболисты ростовской команды. Всего в списке значатся 30 спортсменов.Следует отметить, что за сборную чаще всего выходил на поле Илья Вахания.10 октября сборная России встретится с командой Ирана в Волгограде, а 14 октября — с командой из Боливии в Москве.