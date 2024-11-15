Трое игроков «Ростова» получили вызовы в свои национальные команды

Фото: ФК Ростов

В пресс-службе футбольного клуба «Ростов» сообщили, что трое игроков отправились в свои национальные сборные.Мохаммад Мохеби получил вызов в сборную Ирана, где он уже успел сыграть в матче против Северной Кореи в рамках квалификации к чемпионату мира.28-летний Умар Сако отправился в Нигер, где его команда 14 ноября провела матч против Судана в рамках квалификации Кубка Африканских Наций.Рустам Ятимов, вратарь «Ростова», был приглашён в сборную Таджикистана. В своём первом матче команда одержала уверенную победу над Непалом со счётом 4:0. Однако Ятимов остался в запасе. Следующая товарищеская игра состоится 19 ноября с командой из Афганистана, и пока не известно, выйдет ли Рустам на поле в основном составе.Игроки вернутся в «Ростов» 23 ноября, чтобы сыграть с ЦСКА в рамках чемпионата России по футболу.