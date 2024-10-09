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Двое игроков ФК «Ростов» вызваны играть за национальные сборные

Двое игроков ФК «Ростов» вызваны играть за национальные сборные
Двое игроков ФК «Ростов» вызваны играть за национальные сборные. Информируют в социальных сетях ростовского футбольного клуба.

Защитник Умар Сако присоединился к сборной Нигера и примет участие в матче против Анголы 11 октября. Вратарь Рустам Ятимов будет представлен в команде Таджикистана и сыграет в товарищеских матчах.

Кроме того, ещё одному игроку «Ростова» поступил вызов в его национальную сборную. Полузащитник Мохаммед Мохеби был приглашён в сборную Ирана и будет принимать участие в товарищеских играх с командами Узбекистана и Катара, запланированных на 10 и 15 октября.
Фото: ФК Ростов
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