Ночью 10 ноября на территории Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области в ночь с 9 на 10 ноября была активирована система оповещения о потенциальной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Около полуночи жители региона получили соответствующие уведомления от службы быстрого реагирования.
Органы власти рекомендовали гражданам укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.
Важно отметить, что предыдущей ночью, 9 ноября, средствами ПВО были успешно сбиты два дрона над территориями Каменск-Шахтинского и Миллеровского районов.
Разрушений на земле не зафиксировано. Сообщений о пострадавших среди граждан не поступало.