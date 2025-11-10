Новости
Ночью 10 ноября на территории Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области в ночь с 9 на 10 ноября была активирована система оповещения о потенциальной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Около полуночи жители региона получили соответствующие уведомления от службы быстрого реагирования.

Органы власти рекомендовали гражданам укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

Важно отметить, что предыдущей ночью, 9 ноября, средствами ПВО были успешно сбиты два дрона над территориями Каменск-Шахтинского и Миллеровского районов.

Разрушений на земле не зафиксировано. Сообщений о пострадавших среди граждан не поступало.
Фото: РСЧС
