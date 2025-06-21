Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба определил пятерку лучших молодых футболистов РПЛ
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба определил пятерку наиболее перспективных молодых игроков Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Согласно мнению тренера ростовчан, рейтинг возглавляет Никита Кривцов, представляющий «Краснодар». Вторую строчку занимает Матвей Кисляк, выступающий за ЦСКА.
На третьей позиции расположился Алексей Батраков из «Локомотива». Замыкают список, занимая четвертое и пятое места, игроки «Ростова» – Виктор Мелехин и Иван Комаров, соответственно.
Стоит напомнить, что после ухода Валерия Карпина с должности главного тренера 24 февраля его преемником стал аналитик Джонатан Альба.