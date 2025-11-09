В преддверии зимней спячки байбаков специалисты ростовского зоосада готовят им уютные норки

Фото: Ростовский зоопарк

В преддверии зимней спячки байбаков специалисты ростовского зоосада активно готовят для них теплые и уютные зимовья. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.Поскольку грызуны готовятся к продолжительному зимнему сну, персонал зоопарка создает оптимальные условия для их комфортного пребывания в норах. Работники заботливо выстилают их жилища душистым сеном, обеспечивая мягкое и теплое ложе.По сведениям, опубликованным зоопарком, животные проведут в состоянии спячки до наступления весны. В этот период жизненные процессы у сурков замедляются: температура тела падает, а дыхание становится редким. К моменту пробуждения их вес уменьшится, что является естественным следствием использования накопленных жировых запасов.Летом же, когда байбаки активны, их рацион состоит преимущественно из свежих побегов, листьев и цветочных головок различных растений. Один сурок способен употребить значительное количество растительной пищи за день.А вы не хотели бы взять пример с байбаков и устроить себе нечто вроде месячного "домашнего" анабиоза, закутавшись в теплое одеяло в эти промозглые дни?