Десять человек утонули в водоемах Ростовской области с начала осени

С наступлением осени в водоемах Ростовской области участились трагические происшествия, приведшие к гибели людей. По информации пресс-службы областного управления МЧС, общее количество жертв уже достигло десяти человек.

Специалисты спасательной службы настоятельно призывают к соблюдению мер безопасности вблизи водных объектов. Особенно важно учитывать погодные условия, воздерживаться от употребления спиртных напитков во время рыбной ловли, обязательно надевать спасательные жилеты и избегать приближения к судоходным путям.

Благодаря оперативным действиям удалось спасти троих тонувших, которых вовремя извлекли из воды. К сожалению, 8 октября в Каменском районе произошла трагедия: погиб девятилетний мальчик. Ребенок находился рядом с искусственным водоемом, где, по предварительным данным, потерял координацию и упал в воду. Свидетели происшествия обнаружили тело утонувшего ребенка.
