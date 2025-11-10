В Ростове-на-Дону на полгода ограничат движение на Социалистической

Фото: DonDay

Власти Ростова-на-Дону сообщили о временном закрытии для проезда части улицы Социалистической. Соответствующее заявление было сделано в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.Ограничения будут действовать ежедневно в течение 4 часов, начиная с первого дня зимы 2025 года и до 20 мая 2026 года включительно.Причиной неудобств стал капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 184, находящегося по той же улице. В связи с ремонтными работами движение автотранспорта будет перекрыто на участке улицы Социалистической, между переулком Крепостным и улицей Журавлева.