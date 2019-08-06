Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Хоккейный клуб «Ростов» расторг контракт с двумя игроками

Хоккейный клуб «Ростов» расторг контракт с двумя игроками
Максим Кукурудза и Эрик Хасанов

Два игрока покинули состав ХК «Ростов». Клуб расторг контракты с вратарём Максимом Кукурудзой и защитником Эриком Хасановым. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «кондоров». Отбор игроков проходил в рамках подготовки к новому сезону.

Голкипер провёл в составе «Ростова» два предыдущих года. В сезон-2018/19 он принял участие в 31 игре. В среднем за матч он пропускал 2,28 шайбы. Увы, так как клуб вышел в Высшую лигу, игра 23-летнего спортсмена перестала удовлетворять требования «Ростова».

Эрик Хасанов в прошедшем сезоне сыграл в 31 матче и имеет четыре очка за результативность. При этом показатель полезности - «+6».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.