Хоккейный клуб «Ростов» расторг контракт с двумя игроками



Максим Кукурудза и Эрик Хасанов



Два игрока покинули состав ХК «Ростов». Клуб расторг контракты с вратарём Максимом Кукурудзой и защитником Эриком Хасановым. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «кондоров». Отбор игроков проходил в рамках подготовки к новому сезону.



Голкипер провёл в составе «Ростова» два предыдущих года. В сезон-2018/19 он принял участие в 31 игре. В среднем за матч он пропускал 2,28 шайбы. Увы, так как клуб вышел в Высшую лигу, игра 23-летнего спортсмена перестала удовлетворять требования «Ростова».



Эрик Хасанов в прошедшем сезоне сыграл в 31 матче и имеет четыре очка за результативность. При этом показатель полезности - «+6».