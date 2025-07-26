Футбольный клуб «Ростов» уступил «Динамо» в матче со счетом 1:0

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Футбольный клуб «Ростов» уступил «Динамо» во втором туре российской премьер-лиги. Матч состоялся 26 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена».Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо». Единственный гол был забит на 21-й минуте, и «Ростов» не смог отыграться.Клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями из-за покупок игроков в 2024 году. «Ростов» ушёл в минус на 551 миллион рублей, а доход от продажи активов составил всего 272 тысячи.