Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Футбольный клуб «Ростов» уступил «Динамо» в матче со счетом 1:0

Футбольный клуб «Ростов» уступил «Динамо» в матче со счетом 1:0
Футбольный клуб «Ростов» уступил «Динамо» во втором туре российской премьер-лиги. Матч состоялся 26 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо». Единственный гол был забит на 21-й минуте, и «Ростов» не смог отыграться.

Клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями из-за покупок игроков в 2024 году. «Ростов» ушёл в минус на 551 миллион рублей, а доход от продажи активов составил всего 272 тысячи.
Фото: соцсцети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.