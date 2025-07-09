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Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:1

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:1

В ходе предсезонной подготовки к сезону 2025/2026, футбольный клуб "Ростов" закрепил свой успех, обыграв махачкалинское "Динамо" в контрольном поединке. Эта игра, третья в рамках учебно-тренировочных сборов, состоялась 9 июля на арене «Ростов Арена».

Ростовчане, проявив настойчивость, вышли победителями, завершив матч со счётом 2:1 в свою пользу.

Кирилл Щетинин, игрок полузащиты жёлто-синих, открыл счёт в этом противостоянии на 45-й минуте, отправив мяч в ворота соперника. Егор Голенков упрочил лидерство "Ростова", точно реализовав пенальти на 71-й минуте, который он сам же и заработал.

Фото: ФК Ростов
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