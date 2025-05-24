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ФК "Ростов" сыграл с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1

ФК "Ростов" сыграл с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1
Футбольный клуб "Ростов" и махачкалинское "Динамо" завершили матч Российской Премьер-Лиги ничьей. Игра, ставшая заключительной в сезоне, прошла 24 мая.

В первой половине встречи игрок "Динамо" Эгаш Касинтура забил первый гол. Тем не менее после этого удача отвернулась от команды из Махачкалы. Сначала с поля был удален один из игроков "Динамо", а затем, во втором тайме, Иван Комаров из "Ростова" сравнял счет, забив гол в ворота соперника.

Финальный счет матча – 1:1. "Ростов" завершил футбольный сезон – 2024/25 РПЛ на восьмом месте турнирной таблицы из 16 команд.
Фото: ФК Ростов
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